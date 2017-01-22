Тюменский театр «Ангажемент» приехал в Екатеринбург. Актеры примут участие в программе «Коляда театр».
Молодежная труппа приготовила для жителей Екатеринбурга весьма зрелищную антрепризу. С сегодняшнего дня зрители смогут увидеть спектакль «Умная собачка Соня», который создан для детей от трех до семи лет, и авантюрную комедию для взрослых – «Шесть блюд из одной курицы».
На следующей неделе театр «Ангажемент» также не позволит скучать. 24 и 25 января состоится спектакль-квартирник под названием «Он не вернулся из боя…», посвященный творчеству легендарного Владимира Высоцкого.
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