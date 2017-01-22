На время переезда "Союзмультфильм" приостановил свою работу

Отечественная студия "Союзмультфильм" на временной основе приостановила свою работу, что связано с переездом. Информацию подтвердили представители пресс-ведомства создателя мультипликационных картин.
Как пояснили представители пресс-службы "Союзмультфильма", в настоящее время они находятся на стадии переезда, в связи с чем их работа временно приостановлена. Снижение активности будет наблюдаться по меньшей мере до февраля 2017 года, после чего студия обещает оперативно возобновить свою деятельность по созданию мультфильмов. Ранее в СМИ сообщали, якобы "Союзмультфильм" ведет работу над возобновлением проекта "Простоквашино", а также мультфильма "Малыш и Карлсон" и некоторых других своих "детищ". Впрочем, в самой студии данные сведения подтверждать официально не стали. Между тем, ранее стало известно о смерти в 78-летнем возрасте Эрнета Рахимова, который являлся бывшим руководителем "Союзмультфильма". В студию деятель пришел еще в 1987 году, однако уже спустя десять лет усиленной работы ему удалось возглавить компанию.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172942-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.