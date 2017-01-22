На время переезда "Союзмультфильм" приостановил свою работу

Как пояснили представители пресс-службы "Союзмультфильма", в настоящее время они находятся на стадии переезда, в связи с чем их работа временно приостановлена. Снижение активности будет наблюдаться по меньшей мере до февраля 2017 года, после чего студия обещает оперативно возобновить свою деятельность по созданию мультфильмов. Ранее в СМИ сообщали, якобы "Союзмультфильм" ведет работу над возобновлением проекта "Простоквашино", а также мультфильма "Малыш и Карлсон" и некоторых других своих "детищ". Впрочем, в самой студии данные сведения подтверждать официально не стали.Между тем, ранее стало известно о смерти в 78-летнем возрасте Эрнета Рахимова, который являлся бывшим руководителем "Союзмультфильма". В студию деятель пришел еще в 1987 году, однако уже спустя десять лет усиленной работы ему удалось возглавить компанию.

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