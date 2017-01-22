В Новосибирске жители убрали гигантский сугроб с дороги за свои деньги‍

В Новосибирске жители Плющихинского микрорайона за свой счет убрали гигантски сугроб на Волочаевская-Высоцкого, перекрывший 50% проезжей части. Чтобы справиться с поставленной задачей технике понадобилось 2,5 часа.
«Перед новогодними праздниками на дороге начал расти сугроб, который достиг нереальных размеров. Мы предполагаем, что рядом стоящие магазины очищали свои территории и свалили снег в одно место. Две недели мы ждали реакции, звонили в ДЭУ, писали в мэрию и на портал «Мой Новосибирск», звонили по номеру 051, но в ответ слышали одно и тоже – на уборку этого сугроба у нас нет планов», - рассказала одна из жительниц.
Из-за того, что сугроб перекрыл проезжую часть, стали собираться заторы, которые многие автовладельцы объезжали по дворам.
Неравнодушные граждане создали в «ВКонтакте» чат по сбору средств на уборку сугроба 8х4 м (длина-высота). 23 человека пожертвовали в общем 10,6 тыс. рублей, на которые был нанят трактор и самосвал. Когда уборка шла полным ходом, на место приехали сотрудники ДЭУ и вызвали начальника, который так и не прибыл. В результате трактор ДЭУ тоже присоединился к общественной акции. Жители хотят собрать документы и подать их вместе с отчетом Владимиру Путину, мэру, в ДЭУ.
Напомним, подобный случай произошел в декабре в Заельцовском районе. Жильцы не дождались от властей уборки снега и самостоятельно очистили улицы лопатами.
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