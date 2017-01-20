Мария Кончаловская новости сегодня 20.01.17: Почему замедлился процесс выхода из комы?

Поклонники звёздного семейства небольшими фрагментами собирают хоть какую-либо информацию о том, какое самочувствие у Маши.Стоит напомнить, что девочка уже больше 3-х лет пребывает в коме. Фанаты не перестают интересоваться здоровьем Марии. Однако Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский не дают никакой официальной информации по этому поводу.Всего несколько недель назад состояние Марии улучшилось, восстановление организма девочки набрало обороты. Но по имеющимся данным, поступившим из надёжного медицинского источника, последнее время процесс замедлился.Мария уже долгое время обходится без аппарата искусственной вентиляции лёгких и дышит самостоятельно. Девочка стала реагировать на внешние раздражители: чувствует изменение температурного режима, реагирует на голоса и свет. Некоторое время назад Маша реагировала на присутствие своих родителей. Но далее процесс стал замедляться и теперь выздоровление пациентки движется низкими темпами.Совсем недавно Юлия Высоцкая дала некоторую информацию о состоянии здоровья своей дочери. Российская ведущая рассказала, что ни один врач не может ответить, в каком состоянии находится Маша, так как кома у разных пациентов проходит по-разному. «Иногда я чувствую, что Маша рядом со мной и слышит меня. А иногда совсем не ясно, где она, в каких мирах», - поделилась мама девочки.Отметим, что Маша Кончаловская получила тяжёлую травму головы в результате ДТП, в котором оказалась вся её семья. Однако только девочка сильно пострадала, так как не была пристёгнута. 14-летнюю Машу на вертолёте доставили в госпиталь Марселя в крайне тяжёлом состоянии. Врачи приняли решение ввести девочку в коматозное состояние, чтобы спасти ей жизнь. Так Мария Кончаловская получила возможность бороться за свою жизнь.

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