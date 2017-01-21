Мара Багдасарян "доездилась": Суд над стритрейсершей может принять самое строгое решение

Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян рискует лишиться прав вождения авто на пожизненный срок. Накануне в отношении Мары Багдасарян было подано заявление в суд. Эту информацию предоставило пресс-ведомство Савеловского районного суда города Москвы. Стоит отметить, что пока неизвестно, кто подал иск, однако судья будет решать вопрос, принимать его к рассмотрению или нет. Решение будет принято в течение 5 дней. По информации пресс-службы истец требует лишить гонщицу водительских прав на пожизненный срок. Это требование не связано с её многоразовыми нарушениями ПДД, штрафами и частым появлением в судебных заседаниях. Главной причиной является медицинское противопоказание к вождению девушкой авто. Как оказалось у стритрейсерши имеются проблемы с состоянием здорровья, которые могут привести к аварии и тяжёлым последствиям. Именно из-за этого девушка не смогла выполнять физические работы, которые ей были назначены судом в виде наказания. Пока судья будет принимать решение по поводу иска к Маре Багдасарян, девушка выполняет работы в виде общественного труда.Напомним, что любительница погонять по дорогам ночной столицы Мара Багдасарян стала «популярной» в соцсетях «гонкой на Гелике». Именно из-за этого случая девушка в данный момент отбывает наказание на общественных работах.

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