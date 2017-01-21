Петербурженка разыскивает своего 71-летнего отца, который 7 лет назад уехал в Париж

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего 71-летнего отца. Пенсионер несколько лет назад уехал в Париж, и уже больше года семья утратила с ним связь. Изначально Виктор Михайлов улетел в страну по туристической визе, однако изъявил желание остаться в Париже на ПМЖ. Общалась семья исключительно по электронной почте, мужчина намеренно не распространялся о своем местоположении и неохотно делился впечатлениями о путешествиях.Дочь пропавшего в Париже пенсионера из Петербурга признается, что ее отец всегда отличался замкнутостью и редко делился со своей женой и ребенком мыслями и переживаниями. Большую часть жизни он хотел побывать в Париже и несколько лет назад смог уехать туда по туристической визе. Женщина не исключает, что сейчас он получил уже другой статус, однако она не знает никаких подробностей о его жизни за границей.Во Франции у пенсионера не было собственного компьютера и доступа в интернет, поэтому на связь с семьей он выходил редко. В основном из библиотеки в Париже. Последний раз жена и дочь 71-летнего Виктора Михайлова получили от него весточку в канун нового 2106 года. Тогда мужчина поздравил свою петербуржскую семью с праздником, и с тех пор ни разу не выходил на связь.

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