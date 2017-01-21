Хуснуллин: Станция столичного метро "Беломорская" откроется в 2018 году

«Работы на двух обозначенных участках идут полным ходом и будут окончены в намеченный срок, в 2018 году», - сказал Хуснуллин.С его слов, сейчас станция есть только на юге, на перекрестке Смольная-Беломорская. Открытие дополнительной станции на севере, которую заложат на 25-метровую глубину, снизит нагрузку и позволит улучшить обслуживание Левобережного района.Хуснуллин отметил, что власти давно предлагали построить эту станцию, но жители были против. Только потом, остро ощутив потребность в дополнительной точке, стали направлять прощения правительству.Он отметил, что в текущем году будут завершены работы на станции «Ховрино», которая возводится на Замоскворецкой линии

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