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Илья Мэддисон, на которого начали охотиться в ИГИЛ, обратился к подписчикам перед тем, как удалил свои аккаунты из социальных сетей

Илья Мэддисон, на которого начали охотиться в ИГИЛ, обратился к подписчикам перед тем, как удалил свои аккаунты из социальных сетей


Илья Мэддисон, популярный блогер, юморист и интернет-журналист, извинился перед представителями мусульманской веры за оскорбление, которое он ранее высказал в адрес верующих. Мэддисон извинился за свою шутку, а после сразу же удалил все свои аккаунты из социальных сетей.

В Сети, тем временем, общество разбилось на два лагеря: одни поддерживают блогера, вторые продолжают его травить. Поводом для конфликта стало скандальное высказывание в адрес верующих. Илья не слишком терпимо выразился в адрес мусульман, упомянув при этом их священную книгу – Коран. После этого в социальных сетях началась настоящая травля блогера. Дошло вплоть до того, что в комментариях под его постами в социальных сетях начали появляться сообщения с угрозами.

Более того, в Сети началась травля блогера, организованная представителями группировки ИГИЛ, запрещенной на территории России. Блогера призывали разыскать и убить за его слова.

Примечательно, что травля Мэддисона оказала влияние на самого блогера. Тот опубликовал обращение ко всем, кого он оскорбил, заявив, что каждый день читает Библию и молится за спасение душ всех, кто пишет ему угрозы в соц. сетях. После этого Илья удалил свои странички в Инстаграме и Твиттере.

Многие поддержали Илью. Один из пользователей соц. сетей написал, что «из-за дурацкой шутки про Коран на Мэддисона объявили охоту в ИГИЛ».

gazeta.kg


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