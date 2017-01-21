В Барнауле водитель такси украл у уснувшего клиента телефон

Согласно предоставленным источниками данным, инцидент имел место накануне в Алтайском крае. Там 42-летний барнаульский водитель такси во время работы похитил у своего пассажира мобильный телефон, пока тот уснул в салоне. Инцидент произошел во время поездки, после которой пострадавший не обнаружил при себе свое мобильное устройство, почти сразу указав на таксиста.Стоимость украденного телефона оценивается владельцем в 6 тысяч рублей, также по факту кражи возбуждено дело с указанием "причинения значительного ущерба". Теперь подозреваемому жителю Алтайского края грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент 42-летний злоумышленник находится под следствием, а полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172650-news.html