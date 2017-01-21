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Практически половина жителей Москвы сделали прививки против гриппа

Елена Андреева, глава столичного Роспотребнадзора, во время конференции сообщила, что против гриппа практически половина жителей Москвы сделала прививки. По словам чиновника, в осенний и зимний период данным заболеванием переболели порядка 1,6 тысяч человек.

Практически половина жителей Москвы сделали прививки против гриппа


В процессе совещания, касающегося обсуждения оперативных вопросов мэрии, Андреева заявила, что в период 2016-2017 годов прививки от гриппа сделали более 5 миллионов жителей Москвы, 3 миллиона из которых прошли вакцинацию за счет финансов, выделенных из государственного бюджета. Сообщается, что около 1,6 миллионов человек решили обезопаситься от заболевания за счет своих личных денежных средств.
Примечательно, что уровень сделанных прививок от гриппа на территории Москвы превышает данные среднероссийского показателя, так как вакцинацию решили сделать более 48% местных жителей. Благодаря принятым гражданами столицы РФ мер, количество зараженных данным вирусом существенно снизилось, по сравнению с другими регионами. По словам Андреевой, вакцинация, сделанная своевременно, может стать гарантией защиты от поражения организма данным заболеванием.


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