Какой сегодня праздник: 21 января отмечается несколько праздников, какой церковный праздник сегодня, 21.01.2017

Каждый новый день приносит что-то новое, в том числе и по такой категории, как праздничные и памятные даты. Наша страна отличается этой особенностью, поэтому едва ли ни каждый день отмечается какой-то праздник.В этом отношении сегодняшний день, 21 января, не является исключением. Чисто российским является следующий праздник: День инженерных войск РФ. В свою очередь сегодня нашлось место и для международного праздника: Международный день объятий. Ежели заглянуть в народный календарь, то и здесь имеется памятная дата, а именно: Емелин день, который также именуется в качестве Емельяна зимнего.В субботу, 21 января, в России отмечается День инженерных войск. Данные подразделения стоят на страже родины уже более трех сотен лет, обеспечивая действия армии в зонах вооруженных конфликтов.Во время Великой Отечественной войны инженеры и саперы показали свое мужество и внесли значительный вклад в разгром сил нацистской Германии, информирует пресс-служба Минобороны, цитируя поздравительный приказ главы ведомства Сергея Шойгу от 19 января 2017 года №33. Современное поколение военных продолжает традиции ветеранов, показывает выучку и профессионализм.Инженеры могут четко действовать в сложных условиях, это наблюдалось в том числе в Сирии, во время разминирования территорий Алеппо и Пальмиры. В качестве примера можно обратиться к свежим данным о том, что только в восточном Алеппо бойцы российской армии провели обезвреживание взрывных устройств на площади 8,5 гектара. Работа военных инженеров вряд ли была бы эффективной без новых образцов российской спецтехники, добавили в министерстве.21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников - Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. И, кстати, именно они в последние годы проводят 21 января различные флешмобы, посвященные данному празднику. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.Следует уточнить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов 20 века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.В этот день почитают Емельяна Кизического, преподобного епископа, жившего в IX веке. Как и на Ивана-бражники, в этот день «запивали» счастье супружеское, но на этот раз приходила пора мириться с судьбой не девицам, а парням.Верили в то, что, если молодцу не мила выбранная родителями невеста - а так бывало частенько, можно «залить» горе крепким питьем, и тогда новая жизнь у молодых сложится по завету «стерпится - слюбится».В Емелин день потчевали куму и кума - и для почтения, и чтобы прибавилось здоровья детям, а от кумовей, пришедших на обед, ждали подарков - полотенце и кусок мыла, которые использовали, когда впервые купали малыша, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».Емельян зимний был также днем для рассказов, всяких историй и небылиц, которые вечером слушало все семейство, и можно было сочинять сколько угодно, о чем так и говорилось: «Мели, Емеля, твоя неделя!»Оба праздника - Иван-бражник и Емелин день - называют Перезимниками. Они как бы обозначали переход зимы в весну и предвещали скорое улучшение погоды. Но, как правило, не обходилось на Емелин день без метелей, и нужно было примечать: лето обещало быть грозовым, если задувало с юга.

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