Пенсии военным в 2017 году: индексация 1 февраля, насколько, последние новости о повышении пенсий работающим и неработающим в 2017 году

Вопрос о индексации пенсий в России в контексте начала 2017 года - является крайне острым. Люди, которым полагается такая поддержка со стороны государства, как пенсия, пытаются понять, когда и насколько будут повышены их выплаты.Не так давно N4k.Ru сообщал о том, что ушедший в историю 2016 год оказался показательным в свете ряда внесенных изменений в социальную сферу. В качестве примера можно обратиться к отказу правительства от индексации пенсий для работающих пенсионеров, коим теперь приходится выбирать между трудовой деятельностью и повышением пенсий. В основном граждане продолжают работать. Для тех, кому индексация положена, нужно сказать, что этот процесс будет в дальнейшем происходить на несколько меньший процент, чем планировалось ранее.Не так давно российские власти объяснили населению страны, что в 2017 году индексация пенсий вернется в прежних параметрах, что подразумевает повышение пенсионного обеспечения граждан несколько раз в год. Какие-то конкретные параметры в правительстве предпочитают не озвучивать. Но определенные прояснения стали доступны.В частности, 1 февраля 2017 года пенсии будут проиндексированы на величину инфляции текущего года. Так, например, в 2015 году индексация с февраля составила 11,4 процента. Но в 2016 году пенсию не стали повышать на уровень инфляции, подняв только на 4 процента. В следующем году, судя по всему, повторится сценарий прошлого года.В том случае, если обобщить все те данные, что имеются на данный момент, то можно выделить следующие тезисы, актуальные для пенсионеров: в феврале 2017 года случится индексация страховых пенсий по размеру инфляции 2016 года, на которую не смогут рассчитывать работающие пенсионеры. Предположительно, повышение составит 6,5 процентов. В апреле будущего года случится повышение социальной пенсии - примерно на шесть процентов. В свою очередь в августе 2017 года небольшой перерасчет затронет пенсии работающих пенсионеров.На основании этой информации можно составить предварительный календарь повышения пенсии в 2017 году:— В январе 2017 года пенсионеры получат по 5 тысяч рублей единовременной выплаты.— В феврале 2017 года неработающих пенсионеров ожидает индексация страховой пенсии на размер инфляции 2016 года.— В апреле 2017 года произойдет повышение социальной пенсии на очень скромный процент.— В августе 2017 года пройдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам.Силовые структуры в современной крайне тревожной ситуации становятся объектом повышенного внимания со стороны руководства нашей страны. Да и другие государства не гнушаются повышать военные бюджеты, надеясь, что с помощью этих мер можно предотвратить силовые варианты по развитию событий в спорных моментах.В России, как в военной державе, в 2017 году также ожидается рост расходов на национальную оборону, в пределах 3,3% от ВВП. Это меньше, чем в 2016 году, когда на это было отведено 4,7% от ВВП, но сложности с бюджетом вынуждают экономить. Тем не менее, денежное довольствие военнослужащих растет - хоть и не слишком высокими темпами. Что же касается военных пенсионеров, то их пенсии индексируются, однако повышаются не слишком активно. Вообще говоря, пенсии для бывших работников силовых структур и военных в РФ низкими назвать трудно: средний размер военной пенсии в 2016 году составил порядка 21 000 рублей. В то же время величина средней пенсионной выплаты по стране у гражданских пенсионеров, как было зафиксировано в августе 2016 года, составила 12 423 рубля, а в 2017 году ожидается около 13 700.Одновременно с этим нужно вспомнить о том, что тему индексации пенсий для военных пенсионеров относительно недавно поднимал российский президент Владимир Путин, объяснявший, что поддерживать нужно всех пенсионеров и не делать скидку на определенные категории. Он потребовал распространить действие единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей и на военных пенсионеров. Таким образом, в январе следующего года на нее смогут рассчитывать все категории пенсионеров.Как известно, сейчас Россия испытывает колоссальные экономические затруднения, которые сказываются на всех областях жизнедеятельности населения. Увы, но и социальная сфера не осталась без корректировок. В качестве примера можно обратиться к новому законопроекту о сокращении страховой пенсии бывшим военным. Он предусматривает, что если военнослужащий после окончания службы официально работал на любом гражданском объекте, то кроме военной пенсии, он также получает и страховую пенсию.В Госдуму относительно недавно было внесено предложение о сокращении подобного вида страховой доплаты. Это позволит бюджету страны высвободить несколько миллионов рублей, которые, как ожидается, будут направлены на поддержку социально незащищенных слоев населения. Документ затрагивает исключительно бывших военных, которые довольствуются страховой пенсией. В свою очередь Пенсии бывшим военнослужащим, которые не получают помимо военной пенсии никакую страховую доплату, сокращаться не будут.

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