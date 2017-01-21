В Бельгии ирландский волкодав стал рекордсменом по длине хвоста

В Бельгии новый рекорд был установлен псом по кличке Кион. Его хвост составил 76,8 сантиметров в длину, побив результаты предыдущего рекордсмена мира. Рекордсмена и его хозяев показали на канале Guinness World Records 17 января.
В Бельгии пятилетний пёс по кличке Кион был объявлен новым рекордсменом мира по длине хвоста. С замерами 76,8 сантиметра он побил предыдущий рекорд, который составлял всего 40,5 сантиметра в длину. 17 января в сети интернет появилось видео с ирландским волкодавом и его хозяевами. Супружеская пара и двое сыновей-подростков, рассказали каналу Guinness World Records о том, что питомец очень активный и любознательный, живёт у них с самого рождения и является не просто псом, а полноценным членом семьи.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172573-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.