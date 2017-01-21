В Бельгии ирландский волкодав стал рекордсменом по длине хвоста

В Бельгии пятилетний пёс по кличке Кион был объявлен новым рекордсменом мира по длине хвоста. С замерами 76,8 сантиметра он побил предыдущий рекорд, который составлял всего 40,5 сантиметра в длину. 17 января в сети интернет появилось видео с ирландским волкодавом и его хозяевами. Супружеская пара и двое сыновей-подростков, рассказали каналу Guinness World Records о том, что питомец очень активный и любознательный, живёт у них с самого рождения и является не просто псом, а полноценным членом семьи.

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