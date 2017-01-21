Гороскоп на сегодня, 21 января 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 21.01.2017

Самый свежий гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях: суббота позволит Весам заключить долгосрочные контракты и подписать важные документы. Водолеи же захотят разобраться со всеми назревающими проблемами. В свою очередь Львы почувствуют тягу к определенности и однозначности.Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков Зодиака:Гороскоп Овен.
Представители данного знака Зодиака окажутся в эпицентре событий. Ожидаются неудачные проявления на любовном фронте, которые будут компенсироваться успехами на работе.Гороскоп Телец.
Поддавшись тяжелым мыслям, Тельцы рискуют весь день провести в мрачном настроении. От этого будут страдать не только Тельцы, но и окружающие.Гороскоп Близнецы.
В субботу Близнецы должны хорошенько обдумать советы друзей и родственников. Особенно, если они касаются финансового положения.Гороскоп Рак.
Всем Ракам, так или иначе связанным со сферой торговли, сопутствует удача. Как минимум это выльется в возможность что-то купить и перепродать подороже, положив разницу себе в карман.Гороскоп Лев.
В субботу Львы почувствуют тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у них активное неприятие.Гороскоп Дева.
В субботу звезды предсказывают Девам удачу в том случае, если они сами будут открыты для перемен. Не стоит требовать от судьбы того, что может сбыться лишь при больших усилиях и терпении.Гороскоп Весы.
События субботы позволят Весам заключать долгосрочные контракты и подписывать важные документы. Благоприятны основательность и серьезность в действиях, денежные операции.Гороскоп Скорпион.
Скорпионы будут переполнены страстями и переживаниями. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность - все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня.Гороскоп Стрелец.
Обстоятельства будут складываться в сторону Стрельцов, если они не пойдут на поводу у своих желаний. Поездки и нововведения лучше отложите на другое время.Гороскоп Козерог.
Суббота обещает славу и признание творческим личностям, высокое положение тем, кто стремится к взлету в карьере. Власть - вот что будет волновать Козерогов в этот день.Гороскоп Водолей.
В субботу Водолеи захотят разобраться со всеми назревшими и назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо.Гороскоп Рыбы.
Рыбы в субботу будут спесивыми и неуравновешенными в общении с людьми. Если Рыбы проявят скромность, то это пойдет им на пользу.
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