С 25 февраля в Оренбурге начинается конкурс "Музей открывает Год экологии"

2017 год в России объявлен годом экологии. В связи с этим в Оренбурге на период с 25 января по 25 февраля стартует акция под названием «Музей открывает Год экологии».
5 января 2017 года с целью привлечь общественность к проблемам окружающего мира, Президент России Владимир Путин подписал приказ, в котором сказано, что 2017 год официально объявлен годом экологии. На основе этого стартует акция «Музей открывает Год экологии». Желающие поучаствовать в конкурсе должны в период с 25 января по 25 февраля сделать селфи на фоне музейных работ с изображением пейзажа. Далее следует опубликовать фотографию в Twitter, «ВКонтакте» или Facebook, не забыв пометить её хэштегом #годэкологиимузейизо. Ожидаются трое победителей, которые наберут максимальное число лайков в каждой социальной сети. Имена счастливчиков станут известны первого марта. Информации о том, каким будет приз, не сообщалось.
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