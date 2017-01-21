Мэрия Москвы составила ТОП-10 популярных запросов 2016 года

Мэрия Москвы составила ТОП-10 популярных запросов на правительственных ресурсах (mos.ru) за 2016 год. Эта зона объединяет 500 веб-сайтов, которые имеют сквозной поиск и единую навигацию.
На первом месте рейтинга оказался Автокод (avtokod.mos.ru) с посещаемостью в 500 тыс. человек в месяц. На портале можно получить любую информацию касаемо автомобиля (регистрация, штрафы, история нарушений). На втором месте по запросам оказались паспорта, запись в центры. Такую информацию предоставляет сайт pgu.mos.ru. Замыкает тройку лидеров ГИБДД.
Остальные места распределились следующим образом: электронный школьный дневник, пенсионные накопления, очередь в дошкольные учреждения, запись на прием к врачу, социальная карта москвича, налоги, электронная карта «Москвенок».
Стоит отметить, что москвичи проявляют интерес к информации о рейтингах школ, но он носит сезонный характер.
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