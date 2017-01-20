В Благовещенске водитель такси ограбил пассажирку на 11 тысяч юаней

25-летняя девушка ехала в такси и заснула. Очнувшись ото сна, пассажирка заметила, что у нее пропали деньги. Девушка обратилась в полицию, где оперативники предположили, что к краже денежных средств может быть причастен водитель такси.Мужчину удалось задержать. Оказалось, что 36-летний водитель ранее отбывал наказание за кражу. Предполагаемого вора задержали, и он признался, что украл деньги у заснувшей в пути пассажирки.Отметим, 11 тысяч юаней это около 94 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172493-news.html