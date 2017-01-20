В Благовещенске водитель такси ограбил пассажирку на 11 тысяч юаней

В городе Благовещенске Амурской области водитель такси ограбил молодую пассажирку на 11 тысяч китайских юаней. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.
25-летняя девушка ехала в такси и заснула. Очнувшись ото сна, пассажирка заметила, что у нее пропали деньги. Девушка обратилась в полицию, где оперативники предположили, что к краже денежных средств может быть причастен водитель такси. Мужчину удалось задержать. Оказалось, что 36-летний водитель ранее отбывал наказание за кражу. Предполагаемого вора задержали, и он признался, что украл деньги у заснувшей в пути пассажирки. Отметим, 11 тысяч юаней это около 94 тысяч рублей.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172493-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.