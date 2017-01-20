Во время инаугурации Трампа в Вашингтоне задержан корреспондент RT

В сообщении на онлайн-портале RT уточняется, что предварительно корреспондент продемонстрировал представителям органов порядка Вашингтона подтверждающее его личность удостоверение, однако даже несмотря на это было принято решение о его задержании. Причины ареста источниками пока не называются. При этом в Вашингтоне продолжаются акции протеста, инициаторами которых стали противники Трампа. Впрочем, есть и те, кто поддерживает президента. В частности, в столицу США съехались тысячи байкеров, выразившие готовность вступить в физическую конфронтацию с противниками республиканца.Дональд Трамп уже дал присягу и занял должность главы Белого дома, успев произнести первые обещания. В частности, деятель намеревается "стереть с лица земли" террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ и непременно вернуть США величие.

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