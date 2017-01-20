Защитники Исаакиевского собора собрались подать в суд на Смольный

Комитет имущественных отношений Петербурга собирается передать Исаакиевский собор РПЦ. Решение вызвало широкий резонанс и защитники собираются подать на Смольный в суд. Информация предоставлена Борисом Вишневским, депутатом Заксобрания.
Вишневский рассказал, что власти города не получали официального обращения от граждан, но, несмотря на это, Смольный готов прошение удовлетворить.
10 января власти Северной столицы объявили о решение передать собор РПЦ, заявив, что функции музея сохранятся в полном объеме.
11 января Николай Буров, директор государственного музея, заявил, что если власти передадут Исаакия РПЦ, то он перестанет работать в нынешнем качестве. Буров назвал такую передачу здания казнью.
13 января в Петербурге прошла акция протеста касаемо передачи Исаакия церкви. Мероприятие собрало порядка 100 человек, которые в неформальной обстановке пообщались с депутатами.
28 января защитники планировали провести митинг на Марсовом поле, но Смольный заявку не утвердил.
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