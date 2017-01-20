Защитники Исаакиевского собора собрались подать в суд на Смольный

Вишневский рассказал, что власти города не получали официального обращения от граждан, но, несмотря на это, Смольный готов прошение удовлетворить.10 января власти Северной столицы объявили о решение передать собор РПЦ, заявив, что функции музея сохранятся в полном объеме.11 января Николай Буров, директор государственного музея, заявил, что если власти передадут Исаакия РПЦ, то он перестанет работать в нынешнем качестве. Буров назвал такую передачу здания казнью.13 января в Петербурге прошла акция протеста касаемо передачи Исаакия церкви. Мероприятие собрало порядка 100 человек, которые в неформальной обстановке пообщались с депутатами.28 января защитники планировали провести митинг на Марсовом поле, но Смольный заявку не утвердил.

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