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Замглаве администрации Пушкинского района предписали домашний арест

Замглаве администрации Пушкинского района Роману Елисееву суд назначил домашний арест. Чиновник стал фигурантом дела по статье «Мошенничество».

Замглаве администрации Пушкинского района предписали домашний арест


По словам представителя пресс-службы ГСУ СК России в Москве следствие расследует дело Елисеева. Он обвиняется по статье «Мошенничество в крупных размерах». Сегодня суд принял решение назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Она рассказала, что экс-глава пользовался своими полномочиями в корыстных целях и получил денежные средства в сумме 1 млн. руб. Взамен от него требовалось разрешение на установку рекламной конструкции в Пушкинском районе.


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