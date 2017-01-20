Замглаве администрации Пушкинского района предписали домашний арест

Замглаве администрации Пушкинского района Роману Елисееву суд назначил домашний арест. Чиновник стал фигурантом дела по статье «Мошенничество».
По словам представителя пресс-службы ГСУ СК России в Москве следствие расследует дело Елисеева. Он обвиняется по статье «Мошенничество в крупных размерах». Сегодня суд принял решение назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Она рассказала, что экс-глава пользовался своими полномочиями в корыстных целях и получил денежные средства в сумме 1 млн. руб. Взамен от него требовалось разрешение на установку рекламной конструкции в Пушкинском районе.
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