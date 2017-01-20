В Глазове пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД и скрылся

В Глазове в минувший вторник водитель "Audi" сбил инспектора ГИБДД, после чего скрылся с места происшествия. На данный момент правоохранители ведут розыск злоумышленника.
Как сообщают сотрудники ГУ МВД по Удмуртии, в минувший вторник около 22:00 по Москве местный житель, будучи в пьяном состоянии, сбил за рулём "Audi" сотрудника ГИБДД, когда инспектор попросил его остановиться. Водитель превысил скорость и сбил работника ГИБДД, после чего провёз его 500 метров на капоте, а затем наехал потерпевшему на ногу. По данным полиции подозреваемый нигде не учится и не работает, его несколько раз привлекали к ответственности в виде административных штрафов за вождение транспортом в пьяном состоянии. На данный момент продолжается расследование, потерпевший получил травмы лёгкой степени.
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