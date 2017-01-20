Жительницу Чебаркуля жестоко избил и ограбил вор

Пенсионерка отказала вору, и тогда он, угрожая ножом, стал избивать старушку. В итоге мужчина похитил у женщины деньги и мобильный телефон, после чего забрал продукты и скрылся. Материальный ущерб, нанесенный злоумышленником, составил 5,5 тысяч рублей.Пострадавшая жительница Чебаркуля обратилась в правоохранительные органы, и вскоре вор был задержан. Им оказался 46-летний житель Аргаяшского района, неоднократно привлекавшийся к ответственности за грабежи. На данный момент мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое и теперь ему грозит не только до 12 лет лишения свободы, а и штраф до миллиона рублей.

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