В Волгограде мужчина избил жену и сына

В Волгограде сегодня ночью правоохранителями был задержан мужчина, регулярно избивающий свою жену. Полицию вызвала соседка семьи, услышав плач 13-летнего ребёнка, который просил злоумышленника вызвать матери "Скорую помощь" . Как выяснилось, семья проживала на съёмной квартире, жена подозреваемого часто обращалась за помощью к работникам полиции, но отказывалась писать заявление на супруга.Когда муж напал с кулаками на 13-летнего сына пострадавшей, она вступилась за него, и мужчина переключился на неё. На данный момент подозреваемый задержан, выясняются подробности преступления.

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