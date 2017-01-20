Сатирик совместил снимки туристов с кадрами жертв холокоста

Селфи туристов во время посещения мемориала жертвам холокоста совместили с самими заключенными концлагерей. Уникальные фотографии опубликованы на сайте Yolocaust.
На информационном портале Yolocaust появились обработанные фотографии радостных посетителей мемориала жертвам холокоста, которые сделали восторженные селфи. Специалисты соединили снимки с замученными в концлагерях и получили фотографии радостных людей на фоне трупов. Автор проекта сатирик из Израиля Шахак Шапира таким образом подчеркнул, что туристы ведут себя как угодно, даже в могиле шести миллионов жертв. Писатель отметил, что поведение некоторых граждан в мемориале крайне неуважительно по отношению к мертвым, но им уже все равно, так как они заняты делами мертвых людей. Шаках Шапира также подчеркнул, что никакие другие исторические события не сравнятся с холокостом и память об этом нужно сохранить. Как известно, в Берлине имеется мемориал жертвам холокоста, где на огромном пространстве расположены 2,7 тысяч бетонных плит разных размеров, которые символизируют надгробия.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172337-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.