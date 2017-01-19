В Волгоградской области мошенники обманули пенсионерку на 25 тысяч рублей

Согласно данным источников, инцидент имел место накануне в города Камышин, входящем в состав Волгоградской области. Днем 82-летней женщине позвонила неизвестная и сообщила, якобы пенсионерке положены от государства выплаты в размере 450 тысяч рублей. Средства выступали в качестве компенсации за купленные супругу лекарства. Однако для получения внушительной сумме жительнице Камышина предстояло сперва оплатить 25 тысяч рублей якобы в виде налогового сбора.Сперва пострадавшая не собиралась отправлять деньги, но мошенники весь следующий день убеждали жертву в правдивости своих слов, пенсионерка сдалась и перевела требуемую сумму на указанный счет. Впрочем, никаких ответных средств ей не пришло, поэтому она отправилась в полицию с просьбой вернуть украденные деньги и задержать нарушителей.

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