Первый канал покажет юбилейный концерт Максима Галкина

20 января в эфире Первого канала пройдет юбилейный концерт 40-летнего пародиста Максима Галкина. В рамках шоу «25 лет на сцене» артист покажет лучшие этюды и неожиданные сюрпризы.
Максим Галкин гарантирует, что зрители проведут незабываемый вечер, который обязательно завершится отличным настроением и морем смеха. Юморист умеет работать с залом, и только ему стоит подняться на сцену, как все взоры устремляются на него.
Галкин продумывает свои этюды до мелочей, оттачивая их до филигранного блеска. Он восхищает фанатов мастерством и чувствует аудиторию, что не поддается логике. Артист знает, а может, чувствует, когда шуткам необходимо добавить остроты, а когда стоит прибегнуть к лирике. Безусловно, такими талантами обладают только настоящие мастера своего дела.
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