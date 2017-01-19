Первый канал покажет юбилейный концерт Максима Галкина

Максим Галкин гарантирует, что зрители проведут незабываемый вечер, который обязательно завершится отличным настроением и морем смеха. Юморист умеет работать с залом, и только ему стоит подняться на сцену, как все взоры устремляются на него.Галкин продумывает свои этюды до мелочей, оттачивая их до филигранного блеска. Он восхищает фанатов мастерством и чувствует аудиторию, что не поддается логике. Артист знает, а может, чувствует, когда шуткам необходимо добавить остроты, а когда стоит прибегнуть к лирике. Безусловно, такими талантами обладают только настоящие мастера своего дела.

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