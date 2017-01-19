Большинство пенсионеров РФ получили единовременную выплату

Право на получение выплаты имеют пенсионеры, которые по состоянию на конец 2016 года проживали на территории России и получали пенсионные выплаты. Размер такой помощи составляет 5000 руб. По статистике, таких лиц насчитывается 44 млн. Плюс к этому 2 млн. пенсионеров – бывших военных и приравненных к ним. До 28 января все выплаты должны быть розданы пенсионерам.

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