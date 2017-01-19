В РПЦ посоветовали создателям православного смартфона потратить деньги на храмы

В РПЦ предложили создателям православных смартфонов отдать вырученные деньги на строительство храмов. Об этом сообщили в пресс-центре Патриарха всея Руси Кирилла.
«Патриарху никто не докладывал по поводу производства нового смартфона. Можно только пожелать этим людям продать телефонов побольше, чтобы отдать все вырученные средства на строительство новых храмов и помощь церкви. Если у них нет идей о вложениях – мы можем помочь», - отметили в пресс-центре Патриарха Кирилла.
Разработкой смартфона, выпущенного в честь Крещения, занималась компания Gresso. Стоимость самой дорогой вариации гаджета, выполненной с кнопками из бриллиантов, стоит 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в компании заявили, что хотят подарить первый телефон из серии патриарху Кириллу. Сам глава РПЦ пока не отреагировал на данное предложение.
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