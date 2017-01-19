В частном доме в Ленобласти семейная пара найдена мертвой

В Лужском районе Ленинградской области в одном из частных домов найдена мертвая семейная пара. Об этом сообщает пресс-ведомство ГУ СК РФ по региону.
В Луге в частном доме на улице Свободы найдены тела двух сожителей со следами явной насильственной смерти. На теле 59-летней женщины имеется огнестрельное ранение, а сама она находилась в одной из комнат дома. Из него вели следы в сарай на территории хозяйства, где правоохранители обнаружили повешенного 60-летнего хозяина дома. После оценки места происшествия эксперты заключили, что смерть пары произошла около 7-8 вечера 18 января. По версии следствия, семейная пара выпивала вечером в компании одной знакомой, которая скрылась после ссоры сожителей. На данный момент следствие не вело разговор с данной женщиной. Как сообщают полицейские, с места происшествия изъято множество улик и на данный момент выяснятся обстоятельства инцидента, а также прорабатываются разные версии развития событий.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171945-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.