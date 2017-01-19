В частном доме в Ленобласти семейная пара найдена мертвой

В Луге в частном доме на улице Свободы найдены тела двух сожителей со следами явной насильственной смерти. На теле 59-летней женщины имеется огнестрельное ранение, а сама она находилась в одной из комнат дома. Из него вели следы в сарай на территории хозяйства, где правоохранители обнаружили повешенного 60-летнего хозяина дома. После оценки места происшествия эксперты заключили, что смерть пары произошла около 7-8 вечера 18 января.По версии следствия, семейная пара выпивала вечером в компании одной знакомой, которая скрылась после ссоры сожителей. На данный момент следствие не вело разговор с данной женщиной. Как сообщают полицейские, с места происшествия изъято множество улик и на данный момент выяснятся обстоятельства инцидента, а также прорабатываются разные версии развития событий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171945-news.html