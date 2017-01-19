В Тольятти пианист Филипп Субботин сыграет на рояле Steinway

В Тольятти 22 января состоится концерт в местной филармонии, где пианист по имени Филипп Субботин представит свою музыкальную программу и сыграет на рояле Steinway. Отмечается, что музыкант завершит в 18.00 нынешний сезон под названием "Steinway-вечера".
Сообщается, что Филипп Субботин является лауреатом международных конкурсных программ и представит слушателям Тольятти концерт, в котором на рояле Steinway прозвучат произведения композиторов XVIII–XX веков, начиная от эпохи барокко и заканчивая классицизмом. Примечательно, что музыкант сыграет для посетителей филармонии четыре сонаты Скарлатти и Моцарта – соната Ля мажор с «Турецким маршем». Помимо этого, Субботин представит такие композиции из пьес Грига «Колыбельная» и «Мелодия», а также Клода Дебюсси «Прерванная серенада» и «Паруса». Филипп Субботин уже давно зарекомендовал себя, как талантливый пианист, являющийся главой музыкального представительства Московского института имени Шнитке в Праге. Также музыкант руководит школой Gradus ad Parnassum и концертов под названием «Классика для друзей». Исполнитель ежегодно гастролирует по Европе, а также России, а именно в Москве, Иркутске, Уфе, Оренбурге и Магнитогорске.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171923-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.