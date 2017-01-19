В Тольятти пианист Филипп Субботин сыграет на рояле Steinway

Сообщается, что Филипп Субботин является лауреатом международных конкурсных программ и представит слушателям Тольятти концерт, в котором на рояле Steinway прозвучат произведения композиторов XVIII–XX веков, начиная от эпохи барокко и заканчивая классицизмом. Примечательно, что музыкант сыграет для посетителей филармонии четыре сонаты Скарлатти и Моцарта – соната Ля мажор с «Турецким маршем». Помимо этого, Субботин представит такие композиции из пьес Грига «Колыбельная» и «Мелодия», а также Клода Дебюсси «Прерванная серенада» и «Паруса».Филипп Субботин уже давно зарекомендовал себя, как талантливый пианист, являющийся главой музыкального представительства Московского института имени Шнитке в Праге. Также музыкант руководит школой Gradus ad Parnassum и концертов под названием «Классика для друзей». Исполнитель ежегодно гастролирует по Европе, а также России, а именно в Москве, Иркутске, Уфе, Оренбурге и Магнитогорске.

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