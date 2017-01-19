Партию санкционных польских грибов уничтожат в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурга на одной из плодоовощных баз обнаружена партия санкционных польских грибов. Таможенники обещают изъять и уничтожить контрафактные шампиньоны.
Запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию польские шампиньоны обнаружили сотрудники Северо-Западного таможенного управления на одной из самых крупных плодоовощных баз Петербурга. Партия грибов состоит из 16 ящиков, общим весом в 52 килограмма. Поскольку в отправителе продукции указана польская компания, изъятый товар подлежит уничтожению.
В отношении частного предпринимателя, на адрес которого поступил товар, возможно возбуждение дела об административном правонарушении.
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