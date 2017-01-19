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Индексация пенсий в 2017 году: повышение по старости, когда состоится

Индексация пенсий в 2017 году: повышение по старости, когда состоится
С наступлением 2017 года возвращается процесс повышения пенсий с помощью стандартной процедуры индексации. Таким образом, пенсионеры сейчас проявляют повышенный интерес к тому, когда и в каких параметрах пройдет индексация в новом году.

По сложившейся за много лет традиции, пенсионные выплаты в течении года повышаются несколько раз. В виду сложного экономического положения, в 2017-м, судя по всему, пройдет лишь два этапа повышения, а именно 1 февраля и 1 апреля.

В прошлом году инфляция составила 5,4% - это один из низших показателей за последние годы в стране. В соответствии с этой инфляцией, а также дополнительными факторами индексации, пенсии в России в нынешнем году вырастут на 5,8%.

Страховая пенсия среднестатистического гражданина Российской Федерации по стране составит в нынешнем году 13,7 тысяч рублей. Повышение должно пройти в два этапа. В следующем месяце пенсии увеличат на 5,4%, а еще спустя два месяца - еще на 0,4%.

С первого февраля страховые пенсии по старости увеличатся на 5,4%, с 1 апреля еще на 0,4%.

Также в феврале на 5,4% вырастут социальные пособия, которые получают чернобыльцы, инвалиды, ветераны, и детские пособия.

В последний раз пенсии индексировали в феврале 2016 года в России года. Тогда рост составил 4%. Годовая инфляция, по данным Росстата, составила 12,9%.


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