В Петербурге угнали Lexus при помощи эвакуатора‍

В Санкт-Петербурге преступники угнали автомобиль Lexus при помощи эвакуатора. При этом, владелица автомобиля находилась всего в нескольких сотнях метров от места происшествия.
По информации полиции Северной столицы, данный инцидент произошел сегодня в утреннее время. Очевидцы рассказали, что эвакуатор подъехал к бесплатной парковке и при помощи троса подцепил автомобиль марки Lexus. Через несколько минут транспортное средство тронулось с места, однако сразу же остановилось из-за того, что кабине подошла женщина, являющая владелицей иномарки. В итоге оказалось, что водитель эвакуатора в сговоре с двумя мужчинами попытался угнать Lexus.
Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы и сообщила об угоне. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что к инциденту причастен не только водитель эвакуатора, но и двое его товарищей. Также пострадавшая отметила, что преступники доказывали ей, что отправят машину на штрафную стоянку. По факту попытки угона начато уголовное делопроизводство.
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