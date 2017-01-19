Российские ученые выявили порог старости в разных субъектах России. Оказалось, что в разных регионах жители страны стареют по-своему, об этом свидетельствуют демографические исследования.
Анализом занимались научные сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы, и Федеральной службы госстатистики и Международного института прикладного системного анализа. Специалисты смогли определить порог для жителей России, которые живут в самых разных уголках государства.
Порог старости – это тот возраст, при достижении которого ожидаемая продолжительность жизни уменьшается на 15 лет. На территории Ингушетии мужчины становятся стариками в 70 лет, а вот в Республике Тыва прогноз не такой обнадёживающий – там этот порог составляет 57 лет.
Специалисты рассказали, что концепция порога старости – это намеренно разработанный подход с научной точки зрения к вопросу старения населения.
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