Российские ученые выявили порог старости в разных субъектах России

Анализом занимались научные сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы, и Федеральной службы госстатистики и Международного института прикладного системного анализа. Специалисты смогли определить порог для жителей России, которые живут в самых разных уголках государства.Порог старости – это тот возраст, при достижении которого ожидаемая продолжительность жизни уменьшается на 15 лет. На территории Ингушетии мужчины становятся стариками в 70 лет, а вот в Республике Тыва прогноз не такой обнадёживающий – там этот порог составляет 57 лет.Специалисты рассказали, что концепция порога старости – это намеренно разработанный подход с научной точки зрения к вопросу старения населения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171838-news.html