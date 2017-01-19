В Новосибирске женщина избила 9-летнюю дочь Виктора Ганчара на территории школы

В Новосибирске 17 января на территории одной из школ случился инцидент, в результате которого пострадала 9-летняя дочь Виктора Ганчара, ранее освобожденного после судебных разбирательств. Сообщается, что женщина, судившаяся с мужчиной, нанесла вред ребенку.
Ранее сообщали, что Виктор Ганчар находился под следствием, так как во время драки убил злоумышленника, пытавшегося напасть на его семью. Выяснилось, что погибший пробрался в дом и пытался напасть на проживающих членов семейства. По словам матери 9-летней пострадавшей, женщина приходится матерью убитого и не раз подстерегала ребенка недалеко от школы. Родственники ученицы утверждают, что уже три раза писали заявление на жительницу Новосибирска. Как выяснилось, женщина в Новосибирске подстерегла недалеко от школы 9-летнюю дочь Ганчара и ударила ее в грудь, а затем в область головы. Сейчас родственники сняли побои, а также отправили ребенка на осмотр местных медицинских работников, подозревающие, что в результате нападения девочка получила черепно-мозговую травму. Сейчас сотрудники полиции определяют обстоятельства случившегося инцидента.
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