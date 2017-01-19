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В Новосибирске женщина избила 9-летнюю дочь Виктора Ганчара на территории школы

В Новосибирске 17 января на территории одной из школ случился инцидент, в результате которого пострадала 9-летняя дочь Виктора Ганчара, ранее освобожденного после судебных разбирательств. Сообщается, что женщина, судившаяся с мужчиной, нанесла вред ребенку.

В Новосибирске женщина избила 9-летнюю дочь Виктора Ганчара на территории школы


Ранее сообщали, что Виктор Ганчар находился под следствием, так как во время драки убил злоумышленника, пытавшегося напасть на его семью. Выяснилось, что погибший пробрался в дом и пытался напасть на проживающих членов семейства. По словам матери 9-летней пострадавшей, женщина приходится матерью убитого и не раз подстерегала ребенка недалеко от школы. Родственники ученицы утверждают, что уже три раза писали заявление на жительницу Новосибирска.
Как выяснилось, женщина в Новосибирске подстерегла недалеко от школы 9-летнюю дочь Ганчара и ударила ее в грудь, а затем в область головы. Сейчас родственники сняли побои, а также отправили ребенка на осмотр местных медицинских работников, подозревающие, что в результате нападения девочка получила черепно-мозговую травму. Сейчас сотрудники полиции определяют обстоятельства случившегося инцидента.


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