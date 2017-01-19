Большинство россиян поддержали смягчение наказания за насилие в семье

Большинство россиян поддержали смягчение наказания за семейное насилие. За декриминализацию домашнего насилия по итогам опроса ВЦИОМ высказались 59 % граждан страны, а против данного подхода выступили 33 % россиян.
Случаи домашнего насилия после принятия данного закона уменьшатся в российских семьях, уверены 41 % респондентов, в то же время 13 % опрошенных ожидают, что ситуация может ухудшиться. По мнению 40% россиян, существенно изменения в законодательстве на изменение ситуации не повлияют. В общей сложности 79% россиян осуждают насилие в семье, при этом 19 % допускают применения физического насилия в отношении членов своих семей. Самым соответствующим наказанием за семейное насилие 25% россиян считают исправительные работы, 13 % выбрали штрафы, 16% поддержали арест на 15 суток. За условный тюремный срок высказались 6% респондентов, а реальный поддержали 10% жителей страны.
Опрос ВЦИОМ был проведен с 13 по 15 января 2017 года в телефонном режиме. В исследовании участвовали 1800 человек.
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