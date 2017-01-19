Авторизация
 
  • 01:37 – У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет 
  • 01:37 – Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017 
  • 01:36 – UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT 
  • 01:12 – Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit 


Хоррор «Невеста» выходит в широкий прокат

В московском кинотеатре состоялся предпоказ фильма ужасов «Невеста», режиссером которой стал Святослав Подгаевский. На первом сеансе побывали российские звезды, которых очень потрясла эта картина.

Хоррор «Невеста» выходит в широкий прокат


Продюсеры очень обрадовались, что жанр хоррор пользуется большим вниманием срази знаменитостей. На радостях они пообещали, что будут давать развитие этому специфическую жанру в РФ.

Для большей атмосферности зал торгово-развлекательного центра, где расположен кинотеатр,заполнили посиневшие «мертвые невесты», также установили деревянные гробы. На предпоказ фильма «Невеста» пришли актеры Алеса Качер, Данила Якушев, Семен Трескунов, братья Сафроновы, Надежда Сысоева, участница Comedy Woman.
В картине рассказывается о девушке Насте, которая уговаривает супруга после свадьбы взять её с собой к родственникам, которые живут в маленьком и странном городе. В итоге девушке приходится несладко, ведь семья мужа хочет совершить над ней странный ритуал согласно своим убеждениям и традициям. При этом все леденящие кровь события происходят вокруг шкатулки с фотокарточками мертвых людей.

Показ картины «Невеста» во всех кинотеатрах России стартует сегодня, 19 января.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171804-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.0362
-0.37%
1.1709
-0.29%
0.2100
-0.14%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 002
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 365
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 350
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 168
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 166
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 157
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 008
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 993
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров