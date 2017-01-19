Хоррор «Невеста» выходит в широкий прокат

В московском кинотеатре состоялся предпоказ фильма ужасов «Невеста», режиссером которой стал Святослав Подгаевский. На первом сеансе побывали российские звезды, которых очень потрясла эта картина.
Продюсеры очень обрадовались, что жанр хоррор пользуется большим вниманием срази знаменитостей. На радостях они пообещали, что будут давать развитие этому специфическую жанру в РФ.
Для большей атмосферности зал торгово-развлекательного центра, где расположен кинотеатр,заполнили посиневшие «мертвые невесты», также установили деревянные гробы. На предпоказ фильма «Невеста» пришли актеры Алеса Качер, Данила Якушев, Семен Трескунов, братья Сафроновы, Надежда Сысоева, участница Comedy Woman. В картине рассказывается о девушке Насте, которая уговаривает супруга после свадьбы взять её с собой к родственникам, которые живут в маленьком и странном городе. В итоге девушке приходится несладко, ведь семья мужа хочет совершить над ней странный ритуал согласно своим убеждениям и традициям. При этом все леденящие кровь события происходят вокруг шкатулки с фотокарточками мертвых людей.
Показ картины «Невеста» во всех кинотеатрах России стартует сегодня, 19 января.
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