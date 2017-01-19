Крещенская вода: когда набирать в 2017 году, свойства, что делать со святой водой

Сегодня, 19 января, когда страна отмечает Крещение среди россиян стоит остро вопрос о крещенской воде. Граждане хотят знать, что с ней делать, когда набирать и какими целебными свойствами она обладает.Святая вода набирается с полуночи Крещенского Сочельника, который приходится на 18 января. Происходит это в тот момент, когда проводится праздничная литургия в храме, а продолжается до самого Крещения. После утреннего богослужения священник идет с процессией и хоругвами на реку к кресту, где проводит недолгую службу. Он трижды погружает в прорубь крест и читает молитву. Затем народ может набирать воду, которая с этого момента считается святой, в свои сосуды.Стоит отметить, крещенская вода должна набираться в чистые емкости. Также их нужно очистить от наклеек. Когда набирается святая вода, православные христиане просят Бога исцеления или избавления от мучающих тяжелых мыслей, обид, приносящих беспокойство.Чудесные свойства крещенской воды изучаются до сих пор. Ученые сравнили структуру обычной воды и крещенской, и сделали выводы, что кристаллы ее разительно отличаются и на вид божественно красивы. Вообще ее можно хранить долго, до тех пор, пока не используете: она не дает осадка, не заветривается и сохраняет свои целебные качества все годами, исцеляя физические и душевные недуги. Принимать такую воду нужно непременно натощак и желательно с молитвой: утром, попросив у Господа Бога благословения и помощи в нужном вопросе, прочитав молитвы. В критических случаях святую воду можно пить в любое время дня и ночи.Святая вода часто используется при "чистках" своего жилья и любого помещения. Так же можно добавить в обычную воду и окропить ею помещение. Напоминаю, что как правило это углы, пороги и окна.Если вы умываетесь такой водой или принимаете ванну с ее добавлением - никогда не вытирайтесь полотенцем. Вода должна высохнуть сама по себе. Если у вас внутреннее беспокойство, нервы рвут, депрессия, глаза на мокром месте - выпейте такой водички с молитвою и вам станет намного спокойнее.Ею можно также промывать глаза, уши, полоскать горло, мазать больные места, раны и раздражения, делать компрессы. В идеале прочитать перед этим молитвы исцеления, например, Пантелеймону целителю или своему любимому святому. Что бы вы ни делали с крещенской водой, это должно быть осознанным действием, с почтением к ней и обращением к Высшим Силам.Крещенская вода - великая святыня, выливать ее в канализацию нельзя. Если у вас осталась вода с прошлого года, самое разумное - полить ею цветы. К святой воде относятся с благоговением, пьют ее натощак, с молитвой. Бережно кропят жилище и рабочее место, прося Господа освятить помещение. Умываются и купаются в ней тоже благоговейно: перекрестившись и помолившись.

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