Джордж Буш-старший госпитализирован в Техасе

По информации медиков, причиной госпитализации бывшего президента США стали проблемы с сердцем. Сейчас Джордж Буш-старший чувствует себя удовлетворительно. Источники в окружении экс-президента отметили, что он на протяжении нескольких дней жаловался на боль в груди, а сегодня он упал в обморок по неизвестным причинам. Пока медики не обнародовали точный диагноз, поставленных Бушу-старшему.Джордж Буш-старший является 41-м президентом США, который руководил страной в период с 1989 по 1993 годы. Во время президентства Рональда Рейгана он был вице-президентом Штатов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171364-news.html