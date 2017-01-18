Джордж Буш-старший госпитализирован в Техасе

Джорджа Буша-старшего госпитализировали в Техасе. В настоящее время он находится в отделении общей терапии Техасского медицинского центра.
По информации медиков, причиной госпитализации бывшего президента США стали проблемы с сердцем. Сейчас Джордж Буш-старший чувствует себя удовлетворительно. Источники в окружении экс-президента отметили, что он на протяжении нескольких дней жаловался на боль в груди, а сегодня он упал в обморок по неизвестным причинам. Пока медики не обнародовали точный диагноз, поставленных Бушу-старшему.
Джордж Буш-старший является 41-м президентом США, который руководил страной в период с 1989 по 1993 годы. Во время президентства Рональда Рейгана он был вице-президентом Штатов.
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