Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с днем рождения

Первой леди исполнилось 53 года 17 числа. Это станет последним днём рождения, когда Мишель Обама встретит его как супруга президента.Барак Обама выставил фотоснимок в своём аккаунте, и очень мило признался в любви своей жене. Фото было сделано ещё восемь лет назад, когда Обама стал президентом Штатов.Президентское семейство отпраздновали этот праздник в тихом уютном кругу.

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