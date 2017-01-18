Гонконгский грипп, эпидемия гриппа в России 2017: признаки и симптомы заболевания, как не заразиться, лечение

Гонконгский грипп (АH3N2) получил свое название «в честь» города, где в 1968-1969 годах наблюдалась одна из массовых вспышек заболевания. Начавшись в Гонконге, пандемия стала распространяться в другие страны. Несмотря на китайское название, больше всего пострадали жители США: в 70-е годы от вируса там погибло 33 тысячи 800 человек. Опасность вируса - зашкаливает.Победить гонконгский грипп тогда удалось при помощи вакцинации. О том, что с наступлением зимы он может прийти в Россию, в Роспотребнадзоре заявили еще минувшей осенью. Тогда глава федерального ведомства Анна Попова сообщила: этот вирус несет особые риски для детей младшего дошкольного возраста и пожилых. Не застрахованы от заражения и те, кто страдает хроническими болезнями сердца, легких, почек и крови, а также люди с ослабленным иммунитетом.Гонконгский грипп, следует сразу же сказать, начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью.Нужно самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.Как показывает пандемия 1968 года, гонконгский грипп может стать причиной возникновения серьезных осложнений: миокардита, пневмонии, энцефалита, менингита, шокового состояния.Кроме того, возможно развитие трахеита, бронхита, воспаления уха и околоносовых пазух. Отдаленными последствиями гриппа может стать дисфункция печени, поджелудочной железы, почек, эндокринных желез.При появлении первых симптомов гриппа больной должен остаться дома. Хождение в садик, школу, на работу в таком состоянии провоцирует затяжное течение болезни, развитие осложнений и, что немаловажно, подставляет под опасность заражения окружающих людей. Кроме того, нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением - больному необходим врач, которого следует вызвать на дом.В план лечения гонконгского гриппа обычно входит: постельный режим, облегченное питание и обильное питье, противовирусная терапия, симптоматическое лечение. Но заниматься самолечением крайне опасно. При подозрении на заражение гонконгским гриппом следует незамедлительно обратиться к врачу. Он и назначит эффективное лечение.Самый эффективный метод защиты от гонконгского гриппа - это прививка. Кто не успел вакцинироваться должен соблюдать общепринятые правила профилактики респираторных инфекционных заболеваний: минимизировать контакты; чаще и тщательнее мыть руки; проветривать несколько раз в день рабочие кабинеты и домашние помещения; регулярно проводить влажную уборку; периодически протирать дезинфицирующими средствами мобильные телефоны и прочие гаджеты.Помимо этого, следует заботиться о своем здоровье - полноценно питаться, заниматься спортом, не переутомляться. Перед выходом на улицу и по возвращению домой желательно промывать нос солевым раствором - это будет полезным для людей любого возраста. Увлажнение слизистой носа способствует активизации местного иммунитета и удалению из носовых ходов скопившихся там за день вирусов и бактерий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171321-news.html