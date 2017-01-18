Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 18 января 2017

Российские туристы с наступлением 2017 года продолжают проявлять повышенный интерес к вопросу о возобновлении полетов в Египет. Данная страна остается привлекательной для россиян по причине доступности отдыха в ней.Вокруг этой тематики в последнее время имеется множество кривотолков и рассуждений о надобности снятия ограничения на полеты. Если власти нашей страны упорно твердят, что нужно целиком и полностью египетской стороной соблюдать меры безопасности, особенно в аэропортах, то российские туристы просят поскорее восстановить для них возможность отдыха на египетских курортах.Накануне сообщалось о том, что президенты двух стран обсудили взаимодействие, в том числе и по вопросу восстановления авиационного сообщения. Какие-либо другие детали переговоров не приводятся за исключением того, что стороны выражают взаимный интерес в разрешении этого щекотливого вопроса.Пару недель назад, что характерно, Всемирная туристская организация рекомендовала всем государствам, ранее наложившим запрет на полеты в Египет, "немедленно" снять его, поскольку "эти ограничения еще больше "увеличивают страдания страны, пережившей террористический акт".На сегодняшний день можно в очередной раз констатировать, что Египет делает все возможное, чтобы устранить все огрехи в системах безопасности, потому что страна сильно зависит от тех доходов, которые приносит туристическая отрасль.Из самых последних новостей следует, что "страна пирамид" вновь распахнет свои двери для россиян в первом квартале 2017 года. Другие, более конкретные сроки, назвать никто не берется.Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту лайнера из РФ, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне. В процессе расследования эксперты пришли к выводу, что на борт воздушного судна злоумышленники пронесли самодельное взрывное устройство.

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