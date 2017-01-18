Крещение 2017 в России: какого числа, дата, когда и где можно купаться, традиции и приметы

Крещение на Руси традиционно отмечают 19 января. Этот праздник не переносится и всегда приходится на конкретный день. В народе его также называют праздником Иордана, потому что именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.По сложившейся за много веков традиции, накануне Крещения принято поститься, а вечером отмечать "Голодную кутью", что еще именуется в качестве Святого Вечера. В это время вся семья собирается за столом, дабы отведать постные блюда. В первую очередь речь идет о кутье из риса, ячменя и пшена.Купание в проруби, особенно в холодной воде, хождение босиком по снегу, как говорят, способно спасти от множества болезней. Но прежде чем решиться на погружение в прорубь, желательно пройти несколько процедур закаливания, поговорить с опытным специалистом, насколько целесообразна такая процедура для вас.Как известно, за одно погружение в прорубь моржи теряют около 3-х килокалорий тепла на каждый килограмм массы тела. Чтобы защититься и попытаться сохранить тепло, от периферической нервной системы поступает сигнал сужать сосуды и направлять кровь к жизненно важным органам.Учащается ритм сердца, но кровь циркулирует в меньших объемах, из-за этого артериальное давление увеличивается. В особенности, рискованным является погружение в прорубь после бани. Если у вас слабое сердце, то подобная процедура способна оказаться критической.На Крещение нельзя работать - этот день посвящают очищению души от грехов. Также на Крещение не стоит увлекаться святочными гаданиями - их время уже прошло. Еще один запрет - на бурные застолья. Крещенский пост - один из самых строгих в году. Дорогие подарки на Крещение делать не принято. Разве что, небольшие сувениры, рассказывающие о таинстве крещения Иисуса Христа.В свою очередь поздравить родных и друзей стоит, так как наши предки верили, что добрые слова в этот день имеют особую силу.Также Крещение православные считали лучшим днем, чтобы договориться о свадьбе. Старинная поговорка гласит: "Крещенское рукобитье - к счастливой семье".— Утром пасмурно, тепло, снег или иней - год хлебородный;— Ясно, холодно - неурожай. Лето засушливое;— Много собаки лают - много зверя, дичи будет с достатком;— Чтобы быть красивыми, девушки умываются на Крещение снегом;— Сны в Крещенскую ночь считаются вещими;— Если человек в этот день крестился, то всю жизнь ему будет сопутствовать счастье;— Если в день Крещения договориться о свадьбе, то молодых ждет счастливая жизнь.

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