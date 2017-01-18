Авторизация
 
  • 09:19 – Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro 
  • 09:19 – Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться 
  • 09:15 – «Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео 
  • 09:14 – Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России 


Крещение 2017 в России: какого числа, дата, когда и где можно купаться, традиции и приметы

Крещение 2017 в России: какого числа, дата, когда и где можно купаться, традиции и приметы
Крещение на Руси традиционно отмечают 19 января. Этот праздник не переносится и всегда приходится на конкретный день. В народе его также называют праздником Иордана, потому что именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

По сложившейся за много веков традиции, накануне Крещения принято поститься, а вечером отмечать "Голодную кутью", что еще именуется в качестве Святого Вечера. В это время вся семья собирается за столом, дабы отведать постные блюда. В первую очередь речь идет о кутье из риса, ячменя и пшена.

Купание в проруби, особенно в холодной воде, хождение босиком по снегу, как говорят, способно спасти от множества болезней. Но прежде чем решиться на погружение в прорубь, желательно пройти несколько процедур закаливания, поговорить с опытным специалистом, насколько целесообразна такая процедура для вас.

Как известно, за одно погружение в прорубь моржи теряют около 3-х килокалорий тепла на каждый килограмм массы тела. Чтобы защититься и попытаться сохранить тепло, от периферической нервной системы поступает сигнал сужать сосуды и направлять кровь к жизненно важным органам.

Учащается ритм сердца, но кровь циркулирует в меньших объемах, из-за этого артериальное давление увеличивается. В особенности, рискованным является погружение в прорубь после бани. Если у вас слабое сердце, то подобная процедура способна оказаться критической.

Что нельзя делать на Крещение

На Крещение нельзя работать - этот день посвящают очищению души от грехов. Также на Крещение не стоит увлекаться святочными гаданиями - их время уже прошло. Еще один запрет - на бурные застолья. Крещенский пост - один из самых строгих в году. Дорогие подарки на Крещение делать не принято. Разве что, небольшие сувениры, рассказывающие о таинстве крещения Иисуса Христа.

В свою очередь поздравить родных и друзей стоит, так как наши предки верили, что добрые слова в этот день имеют особую силу.Также Крещение православные считали лучшим днем, чтобы договориться о свадьбе. Старинная поговорка гласит: "Крещенское рукобитье - к счастливой семье".

Приметы на Крещение:

— Утром пасмурно, тепло, снег или иней - год хлебородный;

— Ясно, холодно - неурожай. Лето засушливое;

— Много собаки лают - много зверя, дичи будет с достатком;

— Чтобы быть красивыми, девушки умываются на Крещение снегом;

— Сны в Крещенскую ночь считаются вещими;

— Если человек в этот день крестился, то всю жизнь ему будет сопутствовать счастье;

— Если в день Крещения договориться о свадьбе, то молодых ждет счастливая жизнь.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171307-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4982
+0.01%
74.1094
+0.75%
1.1700
+0.35%
0.2085
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 1 747
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 241
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 209
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 132
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 131
  • 0
Анастасия Волочкова показала свою выпавшую «киску-мурыску» из крошечных трусиков
  • 15:15
  • 1 073
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 068
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 962
  • 0
Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro
  • 09:19
  • 0
  • 0
Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться
  • 09:19
  • 0
  • 0
«Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео
  • 09:15
  • 0
  • 0
Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России
  • 09:14
  • 0
  • 0
Светлана Бондарчук шокировала поклонников, показав себя в позе «гинекологического кресла»
  • 09:14
  • 0
  • 0
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова закатили вечеринку для звездных друзей
  • 09:12
  • 0
  • 0
Костя Иванов встал на защиту Саши Гозиас
  • 09:11
  • 0
  • 0
Беременная Тата Абрамсон не против окунуться в прорубь на Крещение
  • 09:11
  • 0
  • 0
Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro
  • 09:19
  • 0
  • 0
Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться
  • 09:19
  • 0
  • 0
«Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео
  • 09:15
  • 0
  • 0
Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России
  • 09:14
  • 0
  • 0
Светлана Бондарчук шокировала поклонников, показав себя в позе «гинекологического кресла»
  • 09:14
  • 0
  • 0
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова закатили вечеринку для звездных друзей
  • 09:12
  • 0
  • 0
Костя Иванов встал на защиту Саши Гозиас
  • 09:11
  • 0
  • 0
Беременная Тата Абрамсон не против окунуться в прорубь на Крещение
  • 09:11
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров