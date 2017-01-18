Календарь посадок на 2017 год: когда садить рассаду в январе, лунный календарь

Не успела начаться зима, как садоводы и огородники уже задумываются о будущем урожае. Они листают Лунный календарь и планируют, что же лучше посадить весной. Чем еще заняться в январе, когда даже рассаду сеять рано?
Основная работа в январе - это разумно спланировать все работы, которые потребуется провести на участке в предстоящем летнем сезоне.
Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев вы сможете использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.
После этого определите, что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие предшественники росли на этих грядках. При этом надо обязательно учитывать, какие культуры можно сажать после них.
Как и все, что нас окружает, влияет на нас, так же и окружающая среда влияет на рост и плодоношение растений. Давно известно, что одним из важных факторов при посадке и пересадке различных культур являются фазы луны. Это не просто совпадение, это научно известный факт, который доказан учеными. Давайте рассмотрим причины этого.
Начнем с новолуния. Именно в этот период нахождения луны, в корнях образуется много жизненных соков, в то время как от стеблей и листьев они уходят на время. Это значит, что при пересадке у растения могут возникать болезни, связанные с верхней частью, а именно со стеблем и листьями, а также плодами.
— Растущая луна говорит о движении жизненных соков с корней и поднятие их в стебли и листья. Именно в эту фазу лучше сажать и пересаживать культуры, у которых хорошо развиты стебли и листья. Чем ближе к полнолунию идет пересадка растения, тем менее страшны повреждения корней, так как жизненные соки идут вверх.
— Полнолуние славится сочностью стеблей и листьев, потому что именно сейчас в них вся жизненная сила.
— Убывающая луна позволяет понять, что можно обрезать растения и сажать или пересаживать корнеплоды. Все это можно делать благодаря тому, что жизненные соки начинают обратное движение в сторону корней.
Из перечислений выше можно понять, что самые не благоприятные для работ с растениями время – это новолуние и полнолуние. В такие дни лучше не трогать растения.Лунный календарь садовода-огородника: что и в какие дни января 2017 можно сеять и садить
— 1, 2 января. Неблагоприятные дни для посадки культур. Они, конечно, вырастут и будут плодоносить, но вам самим не понравится результат. Лучше в этот день проверить семена лука на всхожесть.
— 3, 4 января. Благоприятный день для того, чтобы пересадить растения, привить кустарники. Помимо этих работ можно заняться посадкой салатных культур и зелени. Рекомендуется к посадке огурцы, зеленый лук, салат, петрушка, укроп и баклажаны.
— 5 января. Лучше воздержаться от пересадки. Можно высаживать баклажаны и сладкий перец.
— 6 января. Самое лучшее, что можно сделать в этот день – это заняться вредителями. Возможны посадки томатов и сладкого перца (см. как можно проращивать семена на туалетной бумаге).
— 7, 8 января. Очень хорошие результаты будут при черенкованиях и остальных работ, связанных с посевом культур. Благоприятные дни для посева сладкого перца.
— 9, 10, 11 января. Занимаемся рыхлением почвы. Возможны посадки томатов (10 января), баклажан (10 января), огурцы (11 января).
— 12 января. Новолуние. Не нужно никаких работ производить в этот день, связанных с посадкой, пересадкой, черенкованием.
— 13, 14, 15 января. Хорошие дни для проращивания клубневых, но проращиванием семян лучше не заниматься. 13 января возможна посадка зеленого лука, салата, петрушки и укропа. Редька, редис и дайкон лучше сажать 15 января.
— 16, 17 января. Дни, в которые нужно прореживать растения.
— 18, 19 января. Подходящие дни для высадка семян цветов.
— 20, 21, 22 января. Уход за комнатными растениями. Удаление засохших листьев и обрезание ненужных веточек. Хорошие дни для посадки моркови и свеклы.
— 23, 24, 25 января. Упор в эти дни лучше сделать на листовые растения, а именно салат, петрушку, лук и укроп. Цветы лучше не трогать. 24 числа еще можно сажать морковь и свеклу.
— 26, 27 января. Благоприятные дни для посадки петрушки, салата, лука и укропа. Помимо этого, редиска, редька и дайкон тоже дадут хороший урожай, при посадке в эти дни. 27 января возможна посадка свеклы и моркови.
— 28 января. Полнолуние. Неблагоприятный день для любых работ с культурами.
—29 января. Самое лучшее в этот день – это пройтись по огороду и уплотнить снег возле стволов деревьев. Можно сажать свеклу и морковь, и дадут богатый урожай укроп, петрушка, лук и салат.
— 30, 31 января. В эти дни можно заняться посадкой многих культур. Из них самые распространенные томаты, баклажаны, огурцы и сладкий перец.
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