Календарь посадок на 2017 год: когда садить рассаду в январе, лунный календарь

Не успела начаться зима, как садоводы и огородники уже задумываются о будущем урожае. Они листают Лунный календарь и планируют, что же лучше посадить весной. Чем еще заняться в январе, когда даже рассаду сеять рано?Основная работа в январе - это разумно спланировать все работы, которые потребуется провести на участке в предстоящем летнем сезоне.Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев вы сможете использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.После этого определите, что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие предшественники росли на этих грядках. При этом надо обязательно учитывать, какие культуры можно сажать после них.Как и все, что нас окружает, влияет на нас, так же и окружающая среда влияет на рост и плодоношение растений. Давно известно, что одним из важных факторов при посадке и пересадке различных культур являются фазы луны. Это не просто совпадение, это научно известный факт, который доказан учеными. Давайте рассмотрим причины этого.Начнем с новолуния. Именно в этот период нахождения луны, в корнях образуется много жизненных соков, в то время как от стеблей и листьев они уходят на время. Это значит, что при пересадке у растения могут возникать болезни, связанные с верхней частью, а именно со стеблем и листьями, а также плодами.— Растущая луна говорит о движении жизненных соков с корней и поднятие их в стебли и листья. Именно в эту фазу лучше сажать и пересаживать культуры, у которых хорошо развиты стебли и листья. Чем ближе к полнолунию идет пересадка растения, тем менее страшны повреждения корней, так как жизненные соки идут вверх.— Полнолуние славится сочностью стеблей и листьев, потому что именно сейчас в них вся жизненная сила.— Убывающая луна позволяет понять, что можно обрезать растения и сажать или пересаживать корнеплоды. Все это можно делать благодаря тому, что жизненные соки начинают обратное движение в сторону корней.Из перечислений выше можно понять, что самые не благоприятные для работ с растениями время – это новолуние и полнолуние. В такие дни лучше не трогать растения.— 1, 2 января. Неблагоприятные дни для посадки культур. Они, конечно, вырастут и будут плодоносить, но вам самим не понравится результат. Лучше в этот день проверить семена лука на всхожесть.— 3, 4 января. Благоприятный день для того, чтобы пересадить растения, привить кустарники. Помимо этих работ можно заняться посадкой салатных культур и зелени. Рекомендуется к посадке огурцы, зеленый лук, салат, петрушка, укроп и баклажаны.— 5 января. Лучше воздержаться от пересадки. Можно высаживать баклажаны и сладкий перец.— 6 января. Самое лучшее, что можно сделать в этот день – это заняться вредителями. Возможны посадки томатов и сладкого перца (см. как можно проращивать семена на туалетной бумаге).— 7, 8 января. Очень хорошие результаты будут при черенкованиях и остальных работ, связанных с посевом культур. Благоприятные дни для посева сладкого перца.— 9, 10, 11 января. Занимаемся рыхлением почвы. Возможны посадки томатов (10 января), баклажан (10 января), огурцы (11 января).— 12 января. Новолуние. Не нужно никаких работ производить в этот день, связанных с посадкой, пересадкой, черенкованием.— 13, 14, 15 января. Хорошие дни для проращивания клубневых, но проращиванием семян лучше не заниматься. 13 января возможна посадка зеленого лука, салата, петрушки и укропа. Редька, редис и дайкон лучше сажать 15 января.— 16, 17 января. Дни, в которые нужно прореживать растения.— 18, 19 января. Подходящие дни для высадка семян цветов.— 20, 21, 22 января. Уход за комнатными растениями. Удаление засохших листьев и обрезание ненужных веточек. Хорошие дни для посадки моркови и свеклы.— 23, 24, 25 января. Упор в эти дни лучше сделать на листовые растения, а именно салат, петрушку, лук и укроп. Цветы лучше не трогать. 24 числа еще можно сажать морковь и свеклу.— 26, 27 января. Благоприятные дни для посадки петрушки, салата, лука и укропа. Помимо этого, редиска, редька и дайкон тоже дадут хороший урожай, при посадке в эти дни. 27 января возможна посадка свеклы и моркови.— 28 января. Полнолуние. Неблагоприятный день для любых работ с культурами.—29 января. Самое лучшее в этот день – это пройтись по огороду и уплотнить снег возле стволов деревьев. Можно сажать свеклу и морковь, и дадут богатый урожай укроп, петрушка, лук и салат.— 30, 31 января. В эти дни можно заняться посадкой многих культур. Из них самые распространенные томаты, баклажаны, огурцы и сладкий перец.

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