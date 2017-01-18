Гороскоп на сегодня, 18 января 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 18.01.2017

Гороскоп на сегодняшний день с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях: в среду Стрельцам лучше всего отказаться от лидирующей позиции. Весы во всем только и будут видеть, что логику и смысл. Близнецов сегодня ожидают разборки в семейной жизни. А Скорпионы станут прижимистыми из-за желания обезопасить себя.Представители данного знака Зодиака на протяжении всего дня будут отчаянно бороться с ленью. Вряд ли получится сделать что-то эффективное вплоть до самого вечера.В среду многим предстоит совершить прорыв в делах. Тельцы могут удивиться своим способностям и будут горды собой. Звезды обещают, что новые дела будут удачными.В среду Близнецов ожидают разборки в семейной жизни, избежать которые можно только уступками и сдержанной манерой поведения. Вечер подходит для приема гостей.В течение дня возможны новые перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению, и тогда сегодня у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились.День символизирует сдерживание агрессии, конфликтных ситуаций. Он благоприятен для обсуждения финансовых или юридических вопросов.Отличный день для семейного праздника, выезда на природу или турбазу. Если Дева начнет закалять организм, то никакие простуды ей не страшны.Во всем вы будете видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие его настроения. Занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу.В среду Скорпионы станут прижимистыми из-за желания обезопасить себя, однако расстаться с некоторой суммой денег все равно придется.В среду Стрельцам не стоит занимать лидирующую позицию в кругу деловых партнеров. Проявите тактичность и выработайте стратегию перед тем, как наступать и что-то говорить.Лучше всего в этот день взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили. Звезды советуют действовать быстро, четко и эффективно.Не исключено, что более амбициозные и социально защищенные коллеги или знакомые не преминут при малейшей возможности унизить вас и продемонстрировать свое превосходство.Если отношения Рыб с избранником обостряться с раннего утра, то не стоит весь день казнить себя за скверное поведение. Лучше спокойно все обдумайте или обсудите ситуацию с любимым человеком.

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