Какой сегодня праздник: 18 января отмечается несколько праздников, какой церковный праздник сегодня, 18.01.2017

Каждый новый день таит в себе нечто интересное в виде того или иного праздника. Зачастую на один конкретный день выпадает сразу несколько памятных событий. Сегодняшний день, 18.01.2017, в этом отношении не является исключением из правил.Так, сегодня, 18 января, отмечается сразу несколько праздников. Конечно же, в первую очередь нужно заострить внимание на Крещенском сочельнике, который предшествует наступлению Крещения Господне. В свою очередь, ежели заглянуть в народный календарь, то становится понятно, что и здесь имеется важное событие, связанное с этим праздником, а именно Голодный вечер.18 января в Русской Православной Церкви день Навечерия Крещения Господня, или, Крещенский сочельник.До 5 века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия в один день - 6 января и назывался этот праздник Феофанией - Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианскому календарю, или старому стилю) было уже позже, в 5 веке. Так было положено начало новому церковному явлению - святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название - сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом - сочиво.Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется, в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост соблюсти всё же необходимо: «Сице убо окормляеми Божиею Благодатию, лихоимства свободимся», говорит нам Типикон. Под лихоимством понимается всё, что вкушается сверх нужды и пусть мерилом здесь будет каждому его совесть.Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.В сочельник, после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава, с 11-12 века водоосвящение происходит два раза - и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры “дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога”.При этом читается молитва: “Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь”. При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время.Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.Нельзя забывать, что освященная вода - это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения. При благоговейном отношении святая вода не портится многие годы. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.Крещенский сочельник в народном календаре отмечают в ночь на 18 января (5 января по старому стилю). Данная дата, согласно православным праздникам, считалась кануном Господнего Богоявления, когда Иисуса Христа крестили в реке Иордан.По традиции люди постились и ничего не ели в течение дня, а когда загоралась первая звезда, присаживались к столу. Сперва делали глоток святой воды, затем начинали трапезу. Из блюд выставляли сочиво (кутью) из зерен, меда, мака и орехов, а также постные блины, вареники и узвар из сухофруктов. За сдержанность в еде день именовали Голодным вечером.Люди верили, что снег, собранный в Крещенский сочельник, имеет чудотворные и лечебные свойства. По утру за ним ходили в лес и приносили в ведрах. Тающий снег применяли при лечении различных болезней, а хранили в плотно закрытой емкости, он не портился долгое время. Горсть снега кидали в колодец, чтобы источник не пересыхал. Иногда им обмывали лицо, желая подольше оставаться юным.Крещенский сочельник считался временем гулянья нечистых сил. Дабы они не просочились в дом, хозяйки метили мелом косяки дверей и окон крестом. Если человек забывал провести такой обряд, его ожидало несчастье.Данный вечер был последним из вереницы рождественских гаданий. Желая узнать имя супруга, молодежь спрашивала у первого встречного имя, - какое называли, так должны были величать суженного. Девушки на перекрестке звали будущего супруга - если встречался молодой человек, добрая примета, если пожилой - наоборот. А чтобы очиститься водой от греха святочных гаданий, люди купались в проруби.По поверьям, запрещалось в данный день лить слезы, чтобы не плакать круглый год. Избегали споров и хвальбы, не вспоминали об умерших, иначе можно было притянуть беду. Сны, приснившиеся в вечер Крещенского сочельника, были вещими. Крестьяне верили, что небеса раскрыты для просьб, и загадывали желание.По народным приметам, если замечали снежную поземку, то летом ждали отличный урожай на поле. Затянутое ночью небо облаками предвещало скромный сбор грибов. Ясные звезды означали, что весной река выйдет из берегов. Много снега на ветвях сулило обильный сбор ягод. Погода в Крещенский сочельник указывала аналогичную погоду на Масленицу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171284-news.html