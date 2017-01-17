Женщинам достались 27% диалогов в мировом кинопрокате 2016 года

По информации британских исследователей Лондонского научного университета, во всех кинолентах, снимавшихся на протяжении 2016 года, женщинам достались лишь 27% всех диалогов. По уточнённым данным, большая часть словесных выражений принадлежит сильной половине человечества. Было изучено не менее 100 кинокартин и мультфильмов, среди которых, по уточнённым данным, были «Книга джунглей», «В поисках Дори», «Дэдпул», «Тайная жизнь домашних животных», «Первый мститель: Противостояние» и другие. Женские диалоги учитывались в ролях (главных и второстепенных) во всех исследуемых кинофильмах.Самый меньший показатель говорящих женщин отмечен в фильме «Изгой 1». Максимальный результат зарегистрирован в мультфильмах «Зверополис» и «В поисках Дори», в них процентное выражение женщин находится на уровне 46 и 53% соответственно. Ситуация с женскими диалогами в кино не улучшается с 2000 года, после нашумевшего фильма «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном.

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