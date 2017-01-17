В Оренбурге полицейские нашли разыскиваемую 12-летнюю девочку

Напомним, похищение произошло в три часа дня возле дома №20/1 на улице Родимцева. Двое неизвестных затолкали несовершеннолетнюю в багажник авто «Lada Granta». В городе был объявлен объявлен план «Перехват». К их поимке было привлечено ряд опытных следователей-криминалистов. Полицейские разыскивали двух лиц кавказкой национальности.По последним данным, следствию удалось выйти на след похитителей и спасти девочку. Один из злоумышленников был задержан. Второй находится в розыске. Против подозреваемых уже возбуждено уголовное дело.На данный момент девочка в руках волонтеров. Ее жизни ничего не угрожает. Более подробные сведения о ее состоянии и местонахождении не разглашаются в интересах следствия.

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