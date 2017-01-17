В Оренбурге полицейские нашли разыскиваемую 12-летнюю девочку. Правоохранителям удалось задержать одного из похитителей ребенка.
Напомним, похищение произошло в три часа дня возле дома №20/1 на улице Родимцева. Двое неизвестных затолкали несовершеннолетнюю в багажник авто «Lada Granta». В городе был объявлен объявлен план «Перехват». К их поимке было привлечено ряд опытных следователей-криминалистов. Полицейские разыскивали двух лиц кавказкой национальности. По последним данным, следствию удалось выйти на след похитителей и спасти девочку. Один из злоумышленников был задержан. Второй находится в розыске. Против подозреваемых уже возбуждено уголовное дело. На данный момент девочка в руках волонтеров. Ее жизни ничего не угрожает. Более подробные сведения о ее состоянии и местонахождении не разглашаются в интересах следствия.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171211-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.