Популярный блогер шокировал подписчиков обнажёнными гениталиями

За несколько лет Андрей Мартыненко собрал на своем Youtube-канале полуторамиллионную аудиторию. В частности, пользователи признали его благодаря неадекватным выходкам и внешнему обаянию. Видеоблогер с легкостью съедает живых рыб, выступает с шокирующими номерами на шоу талантов, поджигает себя и завтракает на помойке. «Послужной список» Андрея Мартыненко можно перечислять бесконечно, так как фантазия его не имеет границ.Накануне 21-летний кумир молодежи решил в очередной раз порадовать подписчиков безбашенной выходкой. Андрей Мартыненко показал всем как происходит его мочеиспускание в поезде. Долго фотография не просуществовала в социальной сети. Ее почти сразу удалила администрация, но поклонники успели сохранить интимный снимок видеоблогера.

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