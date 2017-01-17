Популярный блогер шокировал подписчиков обнажёнными гениталиями

Видеоблогер Андрей Мартыненко вновь смог удивить поклонников своим безумием. На этот раз молодой человек решил опубликовать в Сети снимок своего пениса.
За несколько лет Андрей Мартыненко собрал на своем Youtube-канале полуторамиллионную аудиторию. В частности, пользователи признали его благодаря неадекватным выходкам и внешнему обаянию. Видеоблогер с легкостью съедает живых рыб, выступает с шокирующими номерами на шоу талантов, поджигает себя и завтракает на помойке. «Послужной список» Андрея Мартыненко можно перечислять бесконечно, так как фантазия его не имеет границ.
Накануне 21-летний кумир молодежи решил в очередной раз порадовать подписчиков безбашенной выходкой. Андрей Мартыненко показал всем как происходит его мочеиспускание в поезде. Долго фотография не просуществовала в социальной сети. Ее почти сразу удалила администрация, но поклонники успели сохранить интимный снимок видеоблогера.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171184-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.