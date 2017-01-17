Военные пенсии, последние новости: индексация в 2017 году

Индексация пенсий, в том числе и военных, является крайне актуальной темой в российском обществе. Грядущие перемены указывают на то, что военные пенсионеры продолжат получать весомую поддержку со стороны государства.С 1 февраля нынешнего года размер денежного довольствия военнослужащих, учитываемый при расчете военной пенсии, будет установлен в размере 72,23%. Данная норма предусмотрена Федеральным законом №430-ФЗ от 19 декабря 2016 года. Повышение коснется более 2 миллионов получателей пенсий по линии Минобороны и других силовых ведомств России (тех, кто проходил службу в органах МВД, по контролю за оборотом наркотиков, уголовно-исполнительной системы, в Государственной противопожарной службе и в Росгвардии).Увеличение денежного довольствия на 2,78% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года позволит увеличить реальный размер военных пенсий на 4%. В среднем, в зависимости от звания, выслуги лет и должностного оклада, увеличение составит 900-960 рублей.На данный момент уже известно, что военные пенсии с 1 января 2017 года в России немного подросли. Если сравнивать размер пенсий у военных с другими сферами госслужб, то получается существенная разница. Пенсионеры, к примеру, учителя, получают до полутора - двух раз больше военных. Это существенно, тем более при учете нынешних условий. Основания для такой щедрости есть.Не так давно, перед самым началом кризисной ситуации, в задумках правительства был план увеличения пенсионного обеспечения отставникам. Доля повышения жалованья должна была достичь 20%. Понятно, что сегодня о таких повышениях не приходится и думать.Если же говорить более конкретно о военных пенсионерах, то их пенсии индексируются, однако повышаются не слишком активно. Вообще говоря, пенсии для бывших работников силовых структур и военных в РФ низкими назвать трудно: средний размер военной пенсии в 2016 году составил порядка 21 000 рублей. В то же время величина средней пенсионной выплаты по стране у гражданских пенсионеров, как было зафиксировано в августе 2016 года, составила 12 423 рубля, а в 2017 году ожидается около 13 700.

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